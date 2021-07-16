外電報導，美國將就香港問題制裁一些中國官員。對此，中國外交部發言人趙立堅今天（16日）在例行記者會中回應，中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移。

趙立堅表示，中方在涉港問題上的立場是明確的、一貫的。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四、橫加干涉。美方應恪守國際法和國際關係基本准則，停止以任何方式干預香港事務，干涉中國內政。中方將視美方措施作出堅決有力回應。

路透15日引述2名消息人士報導，美國政府準備制裁多名中國官員，就北京打壓香港民主問責，同時警告國際企業在香港營商面對情況惡化的風險。被制裁的人士是7名香港中聯辦官員，他們可能被經濟制裁。另外美國國務院亦會更新從商勸告，表達華府對《香港國安法》實施後，憂慮對國際企業的影響。

消息人士指出，美國對香港的措施可能仍會改變，其中一人透露，華府正審視就香港的移民政策公佈行政命令，但目前未知會否實施。