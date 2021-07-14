因應疫情全國持續第三級警戒，新北市幼兒園採取線上方式舉行畢業典禮，新北市教育局為恭賀小朋友完成人生第一個學習階段，贈送公私立幼兒園3萬5681名幼兒畢業生禮物，挑選小朋友上小學必備的餐具組及辭典，公私立園所預計分別在7月15日及30日前送達。

教育局表示，市立蘆洲幼兒園由教師設計動畫結合幼兒的學習生活，讓幼兒可以回顧在蘆幼的生活；中港國小附幼更寄送內含學士帽的學習包到家，讓幼兒參加線上畢典可以同時戴著一起同樂；金美國小附幼線上畢業典禮別出心裁，老師準備每位孩子的人形看板，頒發畢業證書給每位孩子，讓孩子在線上畢典中更有臨場感。

蘆洲幼兒園園長林語蓁說，幼兒園老師為讓幼兒不受疫情影響，能有一個特別畢業典禮，老師們一起接力合作，運用幼兒園平時上課的蘆洲故事主題，將幼兒學習上課情形剪輯製作為影片，並發揮教師社群的能量，把畢業生領取畢業證書融入於動畫中，期望這份不滅的愛在幼兒心中深刻而難忘。