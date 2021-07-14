被稱為「飛躍的羚羊」紀政，今年4月底，在北投一處地下停車場倒車，不慎撞倒後方的重型機車，導致機車左側車殼多處刮傷，機車車主一氣之下控告紀政毀損罪，檢察官認為，紀政並非故意撞擊他的機車，而且，毀損罪並不處罰過失，予以不起訴。

77歲的紀政，曾是台灣女性首位獲得奧運獎牌的運動員，現任總統府國策顧問、台北市市政顧問，今年4月29日下午2點，駕駛自用小客車，在北投區一處停車場地下2樓倒車時，不慎碰撞後方停靠的機車，導致機車倒地車殼毀損。

紀政警詢時稱，倒車時沒有抓好安全距離，不小心撞倒機車，機車車主提告時，提供的監視器光碟以及翻拍照片8張，檢察官認為與紀政所說的經過相符，顯示紀政並非故意撞擊機車，而且，車殼僅輕微刮傷，認定紀政並非故意造成機車受損。

檢察官認為刑法毀損罪，需有主觀上故意，不處罰過失行為，依法沒有傳喚紀政到庭說明，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。