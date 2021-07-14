民進黨今中常會，蔡英文總統致詞表示，隨著更多疫苗陸續到貨，大規模施打正在進行，預計在這個禮拜五，第9、第10類民眾將開始接種疫苗；接下來，如何在生活便利和防疫周全之間，找到新的平衡，是挑戰，也需要大家一起努力。

總統致詞指出，從昨天開始，全國三級警戒延長到這個月26號，因此今天，還是透過視訊舉行中常會交換意見。

她說，這幾天大家應該都發現，因為疫情稍微緩解，路上的人車變多，許多前陣子居家辦公的民眾，也都開始回到工作崗位上。隨著疫情緩解，指揮中心也在三級警戒下，提出適度鬆綁措施的指引。

總統說，她也要在這裡提醒大家，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期的國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中，絕對不能掉以輕心。

她說，昨天日本政府再一次宣布提供台灣將近一百萬劑疫苗，台積電和永齡基金會規劃購買BNT疫苗來捐贈給政府，也已經順利簽約。要再次感謝各方的努力，讓台灣能夠取得更多疫苗。政府和民間能夠攜手，正是「團結防疫守台灣」的具體表現。

總統說，隨著更多疫苗陸續到貨，大規模施打正在進行當中。預計在這個禮拜五，第9、第10類民眾將開始接種疫苗。從昨天起，也開放18歲以上的民眾，可以進行接種意願登記。

總統表示，要再次呼籲國人，請踴躍登記，收到簡訊通知後，也請儘早完成預約。儘快把整體疫苗覆蓋率提升起來，增加社會總體防疫保護力，這樣距離警戒降級的日子，才會越來越近。