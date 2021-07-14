朱學恒在臉書上PO出江啟臣送的花語卡片的照片。(圖 翻攝自朱學恆臉書)

「宅神」朱學恒6月送4盆花籃到衛福部疾管署門口，遭檢舉妨害公務，北檢日前通知朱學恒13日到案調查，而國民黨主席江啟臣則送蘭花聲援朱學恒，並在送給他的卡片上寫到，「打死不退，當仁不讓」，對此朱學恒今(14)日則表示，如果自己被打死，就會退了吧。

宅神朱學恒13日前往中山分局做筆錄，事後在政論節目《國民大會》中表示，他做筆錄時就一句話，「請依法嚴懲」。對於警方問他有無犯意？朱學恒也仍回答「請依法嚴懲」，從頭到尾只有這樣說，只用了7分鐘就做完筆錄了。

對於朱學恒被警方約談，江啟臣也送上蘭花和卡片給朱學恒打氣，並在卡片上寫下「打死不退，當仁不讓」，而他也送向日葵給行政院長蘇貞昌，並敬告蘇揆「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，江啟臣對蘇貞昌表示，執政應該光明磊落，給人民安心，不是給民眾恐懼。

對此，朱學恒今天也在臉書上PO出江啟臣送的花和卡片，並表示，「哈哈哈，大家來互相送花傷害啊，其實我如果被打死就會退了吧」。

網友們也留言回應，「花農感謝你們，可以以後都用送花來傳話嗎？」、「真是奇葩送花籃被告，疫情死了那麼多人卻沒事，現在是十九世紀嗎」、「蘭花要好好養呀！切記不能太潮、要給營養液」、「朱大要撐住，江啟臣跟你還有伏地挺身的賭約」。