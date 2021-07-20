烟花颱風目前以每小時17公里速度，向西前進逼近台灣，預估今明兩天轉中颱。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐、美模式模擬烟花侵台機率上升，大家要開始有所準備了，最新預報預期周五、周六颱風直闖北海岸至宜花一帶，而烟花路徑從宜花登陸、行進速度慢，與2009年的88風災莫拉克颱風狀況頗類似，讓網友超怕「感覺會很恐怖」、「走很慢，那不就和88風災、小林村那次，阿彌陀佛」、「路徑跟莫拉克好像，要完了」。

氣象局上午8點烟花颱風路徑潛勢預報指出，颱風從東北角至宜花附近登陸，最後從西北方向離開台灣。（翻攝自氣象局）

台灣颱風論壇在臉書指出，烟花颱風侵台機率上升中，凌晨的歐美數值達成了少見的共識，最新預報預估周五、周六將直闖北海岸至宜花一帶，大家要開始防颱準備了。

台灣颱風論壇特別指出，這次烟花颱風特點就是速度「慢」，無論是哪家數值或各國預報，在烟花接近台灣時都走得很慢，意味著颱風風雨持續時間可能拉長。

另外，台灣颱風論壇表示，歐、美預報顯示烟花離開後，後面西南風預計頗強，如果烟花最後是以偏北至西北離開，會順手把西南風引進來，中南部得留意後期強西南風帶來的雨勢。預報逐漸轉趨對台灣不利，對已經兩三年沒有遭遇大颱風的台灣來說，「皮是該開始拉緊了」。

最後，台灣颱風論壇憂心，從目前這個預報路徑、行進速度，以及南海、台灣、日本南方各一顆熱帶系統，最後還有強西南風的大氣配置來看，「其實，跟某個不能說出名字的颱風頗類似，阿彌陀佛，希望別成真」。

圖為2009年8月的莫拉克颱風，從花蓮市附近登陸，桃園附近出海，最後從西北方向離開台灣，引進西南風。（翻攝自全球災害事件簿網站）

對此，網友紛紛留言，「感覺像莫拉克，明明颱風在北部，但南部滿滿西南氣流的雨」、「應該說的是莫拉克，當時也是差不多的配置，這次的西南風也是很強，南部要小心再小心！」、「當年的88水災」、「我看完雞皮疙瘩」、「看了一下歷史路徑，真的很像莫拉克」、「天哪是莫X克嗎？南部人的惡夢」，台灣颱風論則回應「小編點到為止」。

2009年的莫拉克以中颱強度向西移動，8月5日20時進入台灣東部近海時受地形影響，速度略為減慢並轉向西北，7日23時左右在花蓮市附近登陸，8日14時左右在桃園附近出海，於9日18時30分左右在馬祖北方進入福建。莫納克帶來的巨大降雨量造成中南部及台東嚴重災情，累計677人死亡、失蹤22人、重傷4人。其中較重大災情包含高雄縣甲仙鄉小林村發生大規模崩塌，491名村民不幸罹難。