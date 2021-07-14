三級警戒，全台停止到校上課，改採線上教學，3C產品需求暴增，但不少偏鄉弱勢家庭的學童，因資訊設備不足，影響學童學習甚大，在退休校長馬彼得媒合下，財團法人法鼓山佛教基金會捐贈460台全新筆記型電腦予南投縣信義鄉及仁愛鄉各國中小學，解決數位落差問題。

南投縣自5月18日停課以來，為幫助弱勢學生停課不停學，南投縣教育處，準備了SIM卡及無線網路分享器，供給家中無網路弱勢學生使用，但其實還有許多弱勢家庭裡，筆電、平板等數位設備是沒有的，尤其信義鄉及仁愛鄉孩童，有高比例僅有手機，且還要兄弟姐妹輪流使用，長時間使用有手機過燙、螢幕小影響視力等問題。

南投縣東埔國小退休校長馬彼得，看到這個問題，媒合財團法人法鼓山佛教基金會，捐贈了460台全新筆記型電腦，給信義鄉及仁愛鄉各國中小學，計29校，優先提供該區弱勢家庭學生居家線上學習。

南投縣長林明溱，感謝法鼓山佛教基金會在疫情嚴峻期間關心弱勢學生的學習，讓學生在暑假期間在家即可擁有適用的學習設備，落實停課不停學、自主學習不停歇，並期能扎根偏鄉學生基本學力。這善行也將在孩子心中種下善念的種子，當他們長大之後，一定可透過自己力量，讓這些善心傳播下去，造福社會大眾。

南投縣教育處表示，法鼓山佛教基金會捐贈的460台全新筆記型電腦將真正解決遠距學習困難，正是偏鄉弱勢家庭孩童最需要的學習利器。在防疫期間能擁有平等的學習機會，幫助有迫切線上學習需求的弱勢學童，以具體及持續的行動力回饋社會，著實讓人感佩。教育處駐區督學也會以最快的速度盤點與媒合，將捐贈筆電即時送達到學生的手裡，幫助更多孩子們學習。