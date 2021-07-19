全國中小學9月1日開學，台北市長柯文哲拋出「線上、線下混合班」，新北教育局表示，已做好規劃草案，目前規劃以線上辦理為主，實體辦理為輔，疫情熱區全校學生在家上課、零疫情地區採實體授課，介於熱區、零疫情區採線上、線下分流授課；如降級將採實體授課，並視疫情發展做滾動式調整。

教育局表示，目前已訂定「新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫」草案，目前徵詢各界意見中，內容包含開學前整備事項、開學後因應作為、校內發生個案或居家隔離處理方式及關懷輔導等處理SOP工作事項。

教育局指出，國高中開學前活動，包括新生訓練、制服套量、備課日、校務會議、始業式、開學日等，目前規劃以線上辦理為主，實體辦理為輔，並須符合防疫規定。

另考量新北市學校包括都市及偏鄉等多元型態，基於疫情專業及教學專業雙重考量下，以「人口集中」、「交通熱點」及「疫情發展」等因素綜合分析，提出「全實體授課」、「分流虛實授課」、「全線上授課」等多元授課模式，以兼顧防疫規範及學生學習權益。

考量開學時教職員皆已施打疫苗，若疫情已降級，在嚴格落實防疫措前提下，仍以實體授課為原則，但若家長有疑慮，學生也可在家與教室同步視訊直播上課，但相關事宜仍須視疫情變化滾動修正，以保障全體師生平安健康及維護學生受教權益。