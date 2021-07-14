研究人員在瀕臨絶種一級保育類熊鷹的生態研究中，在玉山捕捉到一隻母熊鷹，將牠命名「伊布」在其身上裝上衛星定位器後野放。（玉管處提供／黃國峰南投傳真）

研究人員在瀕臨絶種一級保育類熊鷹的生態研究中，為一隻雌熊鷹測量。（玉管處提供／黃國峰南投傳真）

屏東科技大學野生動物保育研究所孫元勳教授（左）及梅山里長老伊比（右）於玉山園區進行熊鷹捕捉繫放研究。（玉管處提供／黃國峰南投傳真）

玉山國家公園管理處，在進行瀕臨絶種一級保育類熊鷹的生態研究時，發現一隻長年追蹤、年約5歲的母熊鷹（伊布）與一隻年輕約1、2歲的公熊鷹，在今年誕生下牠倆的愛情結晶，一隻熊鷹寶寶（伊比），看到雛鷹在巢穴張嘴討吃，健康的模樣，讓研究人員都很興奮。

玉管處指出，生下小熊鷹的母熊鷹是109年6月由玉管處委託屏東科技大學野生動物保育研究所孫元勳教授執行之熊鷹生態習性研究計畫所捕捉到的研究個體，由布農族人取名為「伊布」在其身上裝上衛星定位器後野放，經過半年的追蹤，研究人員終於在南橫一處山谷發現牠的蹤跡。

今年5月初研究者爬山涉水，在一棵五葉松的老樹上，距離地面約27公尺處，終於找到了牠的巢位，還在巢內發現有一隻約6周大的雛鷹，研究人員在巢邊架設自動相機及回收記憶卡，並從監 測的紅外線相機的畫面中，發現一對熊鷹同框，推測「伊布」 的配偶，應該是一隻小1、2歲的公熊鷹。

小熊鷹由協助本研究、當地梅山里的布農族耆老杜順發先生取名為「小伊比」。小依比目前也快到離巢的階段，當地梅山里的族人期盼著「小依比」快快長大，順利的離巢。

由所架設的無線傳輸的錄影機，也發現這對雄鷹夫妻，除了獵捕飛鼠、松鼠與家鴿外，偶爾也帶回幾隻約3公斤大小的山羌，因為從過去記錄，可以發現到熊鷹會捕捉山羌，但大多數是由其他動物口中搶奪而來，有趣的是， 玉山這對熊鷹小夫妻帶回巢中的山羌獵物，可是貨真價實由牠們親手捕捉而來，這也是以前不曾紀錄過的資料。