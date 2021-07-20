【愛傳媒藺奕專欄】儘管微解封，過去六十多天以來積累的「故步自封」，許多深宅的夫妻，彼此產生社恐、爭吵加劇，夫妻分工不互惠、不對等的狀態更加傾斜，我都忍不住提醒，你們簽的到底是婚約、還是馬關條約？

一位主持婚禮十一年的年輕婚顧女性朋友，因為疫情讓許多新人籌辦婚禮被迫取消、延期，她卻不以受災戶的角度看待自己，她會撫平新人的情緒，甚至主動關心我們這種老人，搞得我心暖暖地、都想再辦一場婚禮，於是我得到她的同意，貼出一小部分私訊。

從事婚顧工作，可以見證每對新人幸福愛情的瞬間，在婚宴上互訂終身，那是人生愛情股市的歷史高點，哪對新人沒有今天少吃一口肉、明年維密我走秀的氣魄。

然後，婚姻會趁蜜月行情邊拉邊出貨，偷偷作頭、盤整、才下殺，跌破五日線、月線季線半年線。根據大叔波浪理論經驗，不經過至少2、3個十年線的整理，很難震盪走高。

其中一半的婚姻停止交易選擇下市，還有一部分打入全額交割股，許多重返單身的朋友回頭看才發現，當年的婚禮自己就像餃子被拖下水，不淌一次渾水，才知道你們還不夠熟。

所以，婚顧的工作，見證一對情侶最燦爛最動人的那一刻，是一個非常有福報的行業。

這工作，我真的做不來。

每次聽年輕人有結婚的衝動、或準備在股市或幣圈大顯身手的時候，我都忍不住想問，是誰給你的勇氣，認為自己結婚會幸福、炒股能發財。

你有沒有認真照過鏡子，不覺得你自己臉色發綠像過度施肥的韭菜、還是你真以為自己是一把割韭菜的鐮刀？

不論婚姻、投資還是疫情，人走一遭之後的心情大抵如此：我好像中過頭獎了，又好像還没到開獎的日子，彷彿結束了，又好像没有到來，還只是剛剛開始？

但總之，這個夏天沒有婚禮。

對情人來說，不能和你一起搶著吃冰淇淋的夏天，就是没有樂趣的夏天。雖然錯過了三月拾花釀春、六月流螢染夏，但眼見疫情受到控制，就要降級了，十月的稻陌拾秋、臘月的高山吻雪，還是可以期待的。

經此一「疫」，對新人來說，等同愛情試用期延長了，也是好事，那些在你內心扎過根的枝微細節，經過日曬吹打，日後當你想起他們，才會開出五顏六色的新娘捧花。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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