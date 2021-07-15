新北市洪姓確診男子5月31日情緒失控，因不滿被隔離，在雙和醫院持刀砍傷3名護理師，現場血跡斑斑，遭警方強力壓制。據新北地檢署新聞稿指出，洪男當下不顧護理師呼救，持刀捅刺被害人腹部多下，已有殺人犯意，因此全案依殺人未遂、重傷害等罪嫌聲押獲准，送至台中看守所防疫中心羈押。然而。新北地院昨（14）日視訊開庭，可洪男否認一切犯行，辯稱自己無罪，辯護律師也提到，他當時在病房裡「看到很多鬼」，非常想換房、換藥，才出現暴走行為。

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昨（14）日，新北地院視訊開庭，被害者委任律師表示，洪男行兇當時意識清楚，犯後態度還十分囂張，攻擊3護理師後揚言「不要被有一天被我遇到、我會把你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，因此建議法官從重量刑。但洪男認為自己無罪，稱自己的只是要去治療，其辯護律師也強調，洪男已不記得事發過程，且大腦有神經萎縮狀況，導致當時他可能無法辨識自己行為是否違法。

又辯護律師進一步質疑，女護理師的傷是否全記載在起訴書上？這些傷都洪男所為？法院應釐清洪男究竟是「殺人還是傷害」。此外，洪男稱在病房內看到「很多鬼」，曾致電向女兒訴苦，請求換房換藥，因此最後會衝出病房乃因急迫狀況，盼庭上從輕量刑。

還原事發過程，新北地檢署指出，洪男犯案當日擅自走出病房，不滿陳姓、蔡姓護理師制止，便基於殺人犯意，將水果刀藏於身後，持刀猛捅另一位施姓護理師背部、胸部多下，施女倒地呼救，洪男又拿刀捅了對方腹部多下。

未料陳姓、蔡姓護理師出言制止時，洪男又拿刀衝向2人，在蔡女協助扶起施女時，持刀刺傷蔡女腹部，之後又持刀刺傷陳女胸口，陳女雖試圖奪刀，但刀柄已掉落在地，無法奪取，陳女也因傷倒地，但洪男仍殺紅了眼，往對方腰腹會陰處猛捅，造成對方多處失血。

洪男犯案後，甚至不顧感染風險，故意對醫護人員吐痰，並用言語羞辱醫護人員，在醫護人員協助其更換尿布時，還用不雅言語辱罵，使醫護人員心懷憤恨，令各界難以接受。

新北市長侯友宜得知此事後，當時也隨即趕去醫院探視並發每人10萬元慰問金，並強調醫護同仁在照顧確診者竟受到傷害，讓人心痛不捨，面對施暴者，希望法官能加重刑期，讓醫護能夠安心的在前線作戰，不受其他因素干擾。

檢方認為，洪男拒絕遵守防疫規定，擅自逃離醫院，又基於殺人犯意持刀砍人，顯見遵法意識薄弱，有畏罪逃亡之虞，且犯案後仍攻擊、羞辱醫護，不遵守隔離指示，罔顧他人生命、健康、安全，對醫護人力問題雪上加霜，險些成為防疫破口，若僅以其他強制處分替代，難以期待洪男會自主遵守相關規範，甚至再次造成衛生、警政負擔。

檢方表示，雖然洪男仍需自主健康管理，但基於以上理由，經視訊訊問後仍依殺人未遂、重傷害、傷害、強暴方法妨害醫事人員執行業務等罪嫌，向法院聲押獲准。

新北地檢署指出，洪男轉院至新竹空軍醫院治療後，近日經篩檢呈陰性，無傳染疑慮，但仍須自主健康管理，由於看守所收容人數眾多，為避免形成防疫破口，洪男將移往台中看守所防疫中心羈押。

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