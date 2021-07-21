中華隊赴東奧爆發選手經濟艙、官員商務艙爭議，名嘴溫朗東稱接獲爆料，坐在商務艙的總領隊蔡辰威竟透過臉書嗆選手「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要四年被同樣的罵一次！」對此，行政院發言人羅秉成表示，對於各種看法及批評，不希望影響到選手的士氣，這時應該給他們最大的鼓勵與支持，讓他們為國爭光也為自己爭光。

名嘴溫朗東今（21）日在臉書稱收到網友爆料，中華奧會的「體壇大老」跟一群資深體育記者，竟以嘲笑民眾跟選手為樂，他並提到，最離譜的是這次搭乘商務艙的總領隊蔡辰威，過去阻擋體育改革，2016年台灣撐竿跳選手葉耀文，因為田徑協會「沒準備竿子」被迫棄權，而當年的中華田徑協會理事長就是他。

此次面對商務艙的質疑，溫朗東指出，蔡辰威竟還對選手喊話：「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要四年被同樣的罵一次！」他痛批，遇到問題，不檢討，竟然還詛咒選手確診，這是什麼惡質心態？這是總領隊應該有的態度？

對此，行政院發言人羅秉成今在下午的記者會表示，現在選手都在備戰中，他們在前線要爭取好的成績非常辛苦，不管他們的起居、飲食，政府很大的責任是一定要做很好的照顧，中間或許有不同看法或批評，但不希望影響選手們的士氣，這階段大家應集眾人之力，給選手最大支持，讓他們為國爭光也為自己爭光。