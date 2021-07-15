鎮瀾宮董事長顏清標在兒女服務處前響應與國旗合照。（顏寬恒服務處提供／王文吉台中傳真）

「我們愛這個國家，希望國家也能夠一樣愛我們。」瘦身有成的前立委顏寬恒今天在臉書發布顏家三代揮舞國旗照片，他說，父祖輩沒有被各種天災人禍打倒，我們同樣也不會。他號召網友跟國旗合照，分享在留言區，代表我們團結一起面對這危難，許多網友紛紛響應。

顏寬恒感嘆，熟悉的小店一家一家收攤倒閉，同胞一個接一個的亡故，好不容易才有民間企業千辛萬苦捐贈疫苗給國家，國家真的處在危難之中，我們能做甚麼？

顏寬恒說，當國家遇到重大危難，急需救援的時候，人們會倒懸國旗向同胞求救，我們不忍心倒懸國旗，但我們可以立起國旗；因為，應該被譴責的是執政者，我們還是愛這個國家的，我們是團結在這個旗幟之下的。

顏寬恆表示，我們支持醫護、警消，我們支持每一家快要支撐不下去的小商家，我們支持每一名染疫的，被隔離的同胞。我們的肉體也許不能夠靠近群聚，但我們可以掛起國旗，插起國旗，拿著國旗，跟所有人聲明，我們是團結在一起的，我們是願意彼此互相幫助的。

顏寬恆有感而發表示，分歧再怎麼深，沒有同胞的血緣深，難關再怎麼高，沒有我們團結的意志高。也許你已經把這面國旗收起許久了，但，是該拿出來的時候了，這象徵我們對彼此的支持，也代表我們繼續走下去的堅持，「黑暗總會結束，黎明總會到來。」

「天之將明，其黑尤烈。」顏寬恒說，我們會走下去的，我們會堅持下去的！我們的父祖輩沒有被各種天災人禍打倒，我們同樣也不會，他號召網友跟國旗合照，把照片一起分享在留言區，代表我們團結一起面對這危難！

顏寬恒最後說，顏家三代都好久沒有拿著國旗在一起了，一個我們或許渺小，但如果有千千萬萬個我們，國家不就是因此而強大嗎？