台北市長柯文哲透露北市有自購疫苗打算，舉債80億元，其中分別用來紓困及買疫苗，他19日表示，預算先安排，到年底才會核定，還有半年觀察北市要不要準備第3劑疫苗，現在台灣最重要的是把前2劑打完再講，還說：「通常國家做得好就用不著我們了。」

柯文哲接受電視專訪昨播出時提到台北市要買疫苗，就是2劑疫苗做底後，自購第3劑，副市長黃珊珊也說，面對印度變種病毒，市府打算舉債80億，其中40億紓困、40億買疫苗，不過目前僅是審慎考慮階段，還在討論中。

柯文哲今早前往台北榮民總醫院，感謝北榮在批發市場爆發群聚感染時，協助市府做大量PCR篩檢。他再次說明自購疫苗打算，疫苗的事看後續發展，先打完前2劑才有第3劑的問題，現在台灣最重要把前2劑打完再講。

柯文哲表示，預算可能要先安排，不過年底才會正式核定，還有半年時間觀察台北市要不要準備第3劑疫苗。

當柯文哲被問及若要舉債買疫苗，是否有管道採購，柯文哲說，什麼事都要在準備，只是說不需要拿出來製造社會太多輿論，雖然可以做疫苗冷鏈的公司沒幾家，但有在談，通常國家做得好就不用我們了。