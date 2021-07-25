民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲，近期因疫情不斷砲打蔡政府，民調大漲的同時，政治動向也備受矚目。媒體人單厚之認為，只要衛福部部長陳時中不下台，柯的聲量就會持續上升，柯雖站在民進黨的對立面，但能夠收編的藍營選票卻很有限，因為藍軍目的就是要柯去反民進黨，實則對柯的信任度卻不高，加上過去的新仇舊恨，柯無法達到2024讓民進黨大輸的程度。

單厚之24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，柯文哲的聲量不是國民黨支撐出來的，而是民進黨製造出來的；只要陳時中短期內不下台，柯的聲量就會持續升高，因為民進黨的防疫做不好，柯只是講出民眾心聲，自然能夠爭取到民心，也讓他的支持度從六都倒數三、四名，一躍成為前段班。

單厚之指出，柯文哲「敢講」的特色，切中了民眾內心與民進黨要害，像是說對美國武器買了、豬肉也吃了還是買不到疫苗，至於台北市防疫是否真的做很好，則並不一定。民進黨支持度的下滑，讓柯站到了一個正確位置，成了「對立面」的代表，這本應是國民黨該得利的卻因畏首畏尾，讓柯與民眾黨搶盡紅利；加上2018年選後綠、白分道揚鑣，綠營恨柯恨得要死，只要綠營罵柯，柯的聲量就會愈高。

至於柯文哲的聲量能否轉化為實際支持度，單厚之直言他有不同看法。單強調，柯能夠收編的藍營選票很有限，一是在藍軍心中柯並不是藍的，不過是個宣洩的出口，藍軍的目的只是希望柯去反對民進黨而已；二是柯在台北市長戰役打敗了代表國民黨的連勝文與丁守中，此事猶令藍軍不快；三是2020總統大選時，柯與國民黨部分人士「眉來眼去」，導致藍軍對柯信任度不高。如今藍軍對柯支持的現象，是因民進黨實在太令人厭惡，但實際上柯並無法讓民進黨2024大輸。