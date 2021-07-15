工業電腦廠融程電(3416)對強固型平板產品布局效益逐步顯現，近期再獲全球車檢設備龍頭博世（BOSCH）車檢平板訂單，對明年營運挹注強勁成長動能。而規畫進軍的強固型筆電預期第四季量產，明年第二季起對營運帶來較顯著貢獻，看好未來幾年營運維持穩健成長。

融程電董事長呂谷清表示，公司目前75％營收來自品牌產品，主力的強固型平板已逐漸達到規模經濟，去年陸續接獲賓士車檢平板、Honeywell倉儲物流平板、美敦力（Medtronic）昏迷測量醫療等長期專案大單，隨著出貨逐步放亮，帶動營運動能自去年下半年起顯著增溫。

展望後市，呂谷清認為，疫情對生意型態持續帶來改變，在缺貨和缺料狀況下，要取得大筆訂單必須要做長期計畫，由客戶預先下單、使公司預做備料及海運貨櫃等準備。在此模式下，自有品牌相較於ODM/OEM模式較不易受到缺料及海運費用上漲影響。

呂谷清透露，強固型平板近期再獲得全球車檢設備龍頭博世（BOSCH）車檢平板訂單，採用融程電的標準品，預期明年可望貢獻200～300萬美元營收，希望後續有機會深化合作、爭取高階車檢平板、強固型筆電等產品訂單。

同時，融程電持續強化產品技術布局，呂谷清表示，近期斥資千萬元取得麥司奇科技3成股權，該公司聚焦訊息整合與影音通訊應用，提供對講機和手機整合的解決方案，融程電藉此可強化雲端及軟體方面能力，拓展消防等公安領域的產品研發、布局及銷售。

至於規畫插旗布局的強固型筆電，呂谷清表示將以自有品牌銷售，目前已送樣進行驗證、第四季開始量產，預期需花費一年半時間經營耕耘市場，認為明年第二季起將對營收帶來較顯著貢獻。

呂谷清預期，在平板專案大單需求帶動下，融程電今年車廠相關應用貢獻將超過35％、上看40％，由於還有歐美客戶持續洽談中，認為未來仍有機會再成長。而醫療相關設備今年估約6％，明年受惠專案大量出貨，預期可望自10％起跳，未來潛力可期。

除了自體成長外，融程電亦不排除透過併購擴張版圖，增添營運成長動能，呂谷清表示，未來可能因此辦理現增充實銀彈。法人認為，融程電成功爭取歐美客戶專案大單，可望帶動未來幾年營運維持穩定成長，使每年至少可賺半個股本。