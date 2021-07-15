工業電腦廠融程電(3416)今（15）日召開股東常會，通過2020年財報、盈餘分配及資本公積發放案，配發每股現金股利4元，其中以盈餘配發3元、以資本公積配發1元。以昨（14）日收盤價74.8元計算，現金殖利率達約5.35％。

融程電股價5月中下探64.6元的近9月低點後回升，近期於74～76.4元間盤整。今日開高後穩揚、上逾4.5％至78.3元。

融程電受惠接獲的賓士車檢平板及Honeywell倉儲物流平板專案大單逐步放量出貨，帶動2020年合併營收18.45億元、年增10.8％，改寫歷史新高，稅後淨利2.56億元、年增6.16％，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）3.55元，亦創近6年高點。

在專案大單持續出貨下，融程電2021年6月自結合併營收1.84億元，雖月減達27.10％、仍年增達40.96％，改寫同期新高。第二季合併營收6.11億元，季增4.52％、年增達64.53％，連2季改寫新高。累計上半年合併營收11.95億元、年增達65.76％，續創同期新高。

展望今年，融程電董事長呂谷清表示，由於過去2年爭取許多長期大單效益顯現，目前在手專案訂單出貨需求超過9個月，使今年營運成長動能較同業穩固，雖然零組件缺料影響出貨動能，但相較於同業影響程度不大，對今年營運成長樂觀看待。