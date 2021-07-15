工業電腦廠融程電(3416)受惠專案大單持續出貨，2021年營運表現暢旺，董事長呂谷清預期第三季營收可望優於第二季，雖然下半年缺料狀況「不減反增」，坦言正致力確保第四季料況供應，但對今年營運成長樂觀看待，預期仍可達到預期成長目標。

融程電6月自結合併營收1.84億元，雖月減達27.10％、仍年增達40.96％，改寫同期新高。使第二季合併營收6.11億元，季增4.52％、年增達64.53％，連2季改寫新高。累計上半年合併營收11.95億元、年增達65.76％，續創同期新高。

呂谷清表示，6月營收較5月明顯下滑，主要由於海運貨櫃及海運到港時間的認列問題。目前預期7月營收將與6月相當，隨著海運貨櫃到港，可望帶動8月營收跳升，使第三季營收優於第二季、連3季改寫新高，第四季估與第三季相當。

法人指出，融程電在專案大單穩定出貨下，第二季毛利率估維持在34％左右水準，配合費用控管得宜、匯率，可望使獲利成長動能更強。預期融程電單月營收可望持穩1.8～2億元水準，第三季營收可望維持雙位數年增率，毛利率有機會維持第二季水準。

對於缺櫃塞港狀況，呂谷清指出需從2層次來看，一是海外港口的清櫃速度，據悉目前已逐步恢復到過往狀況。二是台灣要櫃狀況，目前狀況是價格高，但相較過往貨櫃沒先前難拿到，增加的海運費用可部份轉嫁給客戶，對融程電的成本影響不算大。

不過，呂谷清指出，零組件缺料狀況是較大問題，原先預期下半年有機會紓緩，但現在狀況反更為嚴峻，主因疫情影響馬來西亞生產供應鏈，使德儀、意法、安森美等歐美大廠的IC目前都很缺，預期缺料狀況將延續到明年。

呂谷清表示，公司目前有35％產品需在3個月前備妥逐步出貨，先前已拉高庫存水位因應，配合公司大股東協助，第三季訂單出貨目前看來沒有問題，達交率有機會較第二季85％持穩向上，第四季的料況則正在努力中，希望降低缺料影響程度。