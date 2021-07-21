亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，看好其在高速傳輸市場的長線動能，加上產能無虞，將譜瑞-KY目標價由1700元調升到2100元、評等維持買進，調升2021年、2022年每股獲利6.1%、6.2%，分別為64.72元、79.71元。

亞系外資表示，譜瑞-KY第二季營收為49.04億元、季成長12.9%，表現優於預期，主要歸功於PC和伺服器高速接口產品的持續增長，通過捆綁銷售T-con和驅動IC，也推升更高的ASP，預估譜瑞-KY第二季毛利率將落在45.5%。

展望下半年，亞系外資表示，譜瑞-KY在高速接口IC的採用率提升下，市占率將相較第一季持續成長，PC T-con的強勁拉動，將貢獻更多的營收，從長線來看，譜瑞-KY的產能已得到保障，因此，預計第三季收入將季增長8.6%，不僅如此，有鑑於更佳的產品組合，毛利率也會持續提升。

亞系外資表示，儘管市場對疫情過後的PC求感到擔憂，但看好譜瑞-KY應該仍會在2022年表現優於整體PC市場，原因包括有MiniLED 設備的採用率上升，這將帶來相對以往傳統T-con產品高出50~60%的ASP，再者，譜瑞-KY積極推動不同顯示產品的集成解決方案，市佔率持續成長，最後，USB 4將於高速接口業務上搶到更大的潛在市場。整體來說，預計2021~2023年譜瑞-KY營收的複合年增長率為22%，調升2021年、2022年每股獲利6.1%、6.2%，分別為64.72元、79.71元，並將譜瑞-KY目標價由1700元調升到2100元、評等維持買進。