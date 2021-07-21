網家(8044)1.31元現金股息今天除息，近期電商股走勢強勁，且僅有1.31元股息，今天開盤後即時完成填息。

網家5、6月營收都站上40億元以上，6月為史上單月第三高表現，年增率13.12％及19.52％，主要因防疫三級警戒，宅經濟需求大增，不過，成長率仍低於其他電商，主要在於物流出現狀況，導致訂單流失。

公司物流狀況在7月已經逐漸恢復正常，部分訂單也重回24小時到貨服務。網家為顧客提供可靠且穩定的服務品質，已透過與Pickupp的合作，促進整體物流資源的補給與運用會更具彈性，也希望藉此機會，以短距配送為基礎開創更多便利於消費者的商業模式，期盼能使整體物流朝向「高效率彈性運用物流」及「服務品項更多元」兩大面向戰略發展。

近日中央氣象局發布兩颱風生成訊息，且有機會發布海、陸颱風警報，旗下PChome 24h購物即日起特別設置「國家防颱專區」，積極整合各式防災備品資源，搭配金流回饋優惠，提供生活物資補給、防颱緊急備援、環境修繕及清潔工具等品類一站購足。