長興(1717)今日除息，每股配息1.5元，開盤參考價39元，今年業內外皆美，多頭積極表態，股價開高後曾一度衝至39.9元，在填息之路上狂奔。

長興在化工本業方面，旗下有合成樹脂、特殊化學品、電子化學材料等三大事業群，上半年營收大增47.2%。合成樹脂今年需求旺盛，主要市場在中國大陸，今年以來需求維持在高檔，唯下半年已進入高基期，後市須觀察中國大陸市場及相關產業需求的變化；特殊化學品方面，產品組合優化有利獲利；電子材料將進入傳統旺季，配合歐美市場的復甦，預期下半年持續穩定成長。

新冠肺炎疫情爆發後，長興接獲疾病管制署(CDC)徵召，合作研發COVID-19抗體快篩試劑，並為台灣首家獲得疾管署授權廠商。旗下新冠病毒「抗體快篩」試劑出貨成長，近期持續接到政府機構、醫療院所、企業等洽詢。

隨全球景氣持續復甦，長興旗下三大事業出貨穩定，且產品售價隨原料成本適當調整，具一定轉嫁能力，並維持獲利表現。長興前5月稅前盈餘20.53億元，年增149.15%，每股稅前盈餘1.66元。