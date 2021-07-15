在電動車日漸成為未來趨勢的同時，比電動車更具未來性的，其實是未來車。富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勳表示，未來移動四大關鍵趨勢A.C.E.S，是比電動車還要廣的未來移動趨勢，A.C.E.S分別代表著Autonomous、Connectivity、Electric、Shared。

蔡宗勳分析，第一個關鍵趨勢A就是自動駕駛(Autonomous)，2020年全球自動駕駛/無人駕駛的市值才約為194.6億美元，預計到2050年自動駕駛將創造7兆美元的「乘客經濟」商機。第二個C是車聯網(Connectivity)，預估2025年新車市場中，聯網汽車的數量將接近7400萬輛，滲透率達80%。第三個E是大家熟悉的電動車(Electric)，2030年全球電動車佔比將來到32%，2040年電動車產值預計將達2.1兆美元。最後一個關鍵趨勢S則是共享經濟(Shared)，預計到2026年全球共享經濟產業總營收將來1.18兆美元，2021至2028的預估年複合成長率將為25.18%，兆元商機浮現。

「富邦未來車ETF基金」，將於7月27日正式展開募集，該ETF追蹤的「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」，成分股根據以下6大主題關鍵字來篩選，包含：1.電化學能源儲存技術；2.生產電池製造用金屬之礦業公司；3.自駕車與相關聯科技；4.電動車、電動車零組件與原料；5.新交通運輸方式，客運與貨運，包含電動車與自駕車；6.共享運輸。進一步再根據市值、流動性、交易所等標準篩選出30大成分股，如市值大於2億美元、流動性部分則是3個月年化成交金額大於1.25億美元，以及單一成分股權重小於等於20%及前五大成分股權重小於等於65%。

而MSCI ACWI IMI精選未來車30指數前十大成分股則有：特斯拉、台積電、微狄亞視訊、超微半導體、豐田汽車、通用汽車、義大利國家電力、蔚來汽車、優步科技、本田汽車等。