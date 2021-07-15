日本第三批捐贈的97萬劑AZ疫苗已經抵台，但有網友發現，好像很多人都不想要打AZ，不知道是擔心副作用，還是疫苗的保護力？貼文引起網友們熱烈討論，其中一名25歲的女網友分享自身經驗表示「如果在台灣有得選擇，絕不會想優先選AZ」。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，許多人都推薦打AZ疫苗，但台灣民眾好像普遍都不想打，不知道是因為擔心疫苗的副作用，還是有其他的原因，但她個人推估也許是AZ對Delta變異株的效果不佳。

貼文引起熱烈討論，多數網友表示，實在是看到太多關於AZ副作用的消息，心裡難免會有一些感到害怕，因此也遲疑是否要選擇AZ來打，也有網友是擔心疫苗保護力的問題，另也有人質疑，如果AZ這麼便宜好用，為什麼那麼多國家都不打？

一名25歲的女網友分享，在國外打2劑莫德納疫苗，第一劑打完僅注射部位痠痛，第二劑則出現接種部位痛、肌肉痠痛、輕微畏寒以及疲倦的感覺，但整體的副作用還算輕微，並不會影響到日常生活；28歲的男友則是混打疫苗，第一劑打AZ後高燒、輕微噁心嘔吐、嚴重全身痠痛，第二劑打BNT，注射部位痠痛、輕微頭痛2天就緩解

該網友透露，男友的爸媽也是混打疫苗。男友媽今年56歲，10年前曾罹癌並患有糖尿病，打完AZ出現畏寒、低燒、關節痠痛，症狀輕微但持續逾3、4天，打完莫德納則出現注射部位疼痛、疲倦1-2天；男友爸61歲，BMI超標，第一劑打AZ，發燒加極度疲倦，第二晚還燒到掛急診，但所有症狀在4天後瞬間消失，第二劑打莫德納，症狀僅輕微畏寒、關節痠痛，且隔天副作用就消失不見。

該網友指出，看了身邊不同年齡、性別、疾病的對照組打完後的反應，「如果在台灣有得選擇，絕對不會想優先選AZ！」

不過，也有不少網友看了直呼，很難有疫苗是百分百安全、毫無副作用的，AZ有副作用、莫德納也有。如果AZ真的這麼差，那麼台灣多數的醫療人員還會去打AZ嗎？「感覺還是能打就打，年輕人再挑下去，恐怕會連AZ都沒得打」。