蔡英文總統今在臉書表示，1500萬劑BNT疫苗也預計會將12到18歲的未成年人，納入使用對象的範圍內，讓年輕人也可以打疫苗。

總統今在臉書指出，在持續衝刺接種率的同時，她要跟大家報告兩個疫苗的進度：衛生福利部 已經核准國產高端疫苗的專案製造，等指揮中心宣布施打規劃，民眾就可以登記意願、預約接種。

總統說，要再次強調，疫苗是科學問題，不是政治問題。我們依據法律和科學標準嚴格把關，只有安全有效的疫苗，才會允許製造、開放施打。請大家放心。

至於進度二，總統說，政府已經和慈濟基金會完成捐贈BNT疫苗的合約簽署，謝謝台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟基金會三個民間單位共同協力，合計將捐贈1500萬劑BNT疫苗。

總統指出，接下來，1500萬劑BNT疫苗將由 疾病管制署 - 1922防疫達人 併案申請緊急授權的專案輸入許可，也預計會將12到18歲的未成年人，納入使用對象的範圍內，讓年輕人也可以打疫苗。在程序完備、疫苗順利到貨後，疫苗將由中央統籌運用。

總統表示，隨著疫苗供應逐漸穩定，加上疫苗施打意願登記與預約系統的啟用，這一陣子，施打疫苗的人次大幅成長。我們的疫苗接種率，預估能夠提前達到七月底25％的目標，繼續往更高的接種率來衝刺。

總統強調，她要感謝每一位依序登記、接種的台灣人，你們都對台灣的防疫帶來了貢獻！保護自己也保護親友，更可以增加社會集體的防護力，這就是接種疫苗最大的意義。就讓我們繼續努力，往更高的接種率來衝刺！