政府日前開放18歲以上民眾登記疫苗接種意願，統計至昨下午5時，竟有58%的人堅持只想打莫德納。美女醫師許書華在臉書發文說，市面上的疫苗對於預防重症發生都有很好的效果，真不能打AZ的人只有罹患「血栓合併血小板低下症後群」和「肝素引起的血小板低下」疾病的人，其他人有機會就快打，打個疫苗不用搞得像在挑老公、老婆一樣，若新冠肺炎流感化，搞不好未來每年都要打一次。

許書華日前在臉書發文表示，政府最近開放18歲以上的民眾登記疫苗接種意願，許多人糾結是否要勾選AZ趕快打。針對此事，她認為除了有禁忌症要避開之外，她實在想不到有什麼理由好不去打，且台灣的醫護與官員、英國女王和德國總理都是打AZ。

許書華指出，目前市面上的疫苗對於預防重症發生都有很好的效果，以英國為例，多數人打的都是AZ疫苗，結果顯示對Delta變異株也有很好的保護力，而這不就是很重要目標嗎？英國研究世界各國疫苗施打的狀況，結果顯示AZ和BNT的保護力差不多。

許書華說，真的不能打AZ疫苗的人，只有罹患「血栓合併血小板低下症後群」和「肝素引起的血小板低下」這兩種疾病的人。如果有上述的疾病那當然就不要打，但其他人就是有機會打就快打。

許書華呼籲大家，不要像在河邊撿石頭一樣，挑到最後什麼都沒有。打疫苗不要弄得好像是在挑老公老婆要廝守終生一樣，以後流感化搞不好每年都要打一次。「病毒不等人。你現在能打的疫苗就是最好的疫苗」。