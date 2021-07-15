許多民眾仍在挑疫苗廠牌打，蘇一峰分享肺纖維化的照片，再度呼籲民眾，若不想染疫得重症，就改快去打疫苗。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

英國研究指出，無論接種哪個廠牌的疫苗，都能大幅降低重症機率，但仍有不少民眾堅持要挑疫苗。對此，胸腔科醫師蘇一峰分享，院內自己人出現「肺纖維化」的情況，無法脫離氧氣罩，讓他看了很難過，也再度呼籲大家，如果不想要重症「肺纖維化」，就趕快去打疫苗，恐怖照片也引起網友們討論。

蘇一峰今在臉書發文分享，新冠肺炎重症之後，導致患者肺纖維化，現在無法脫離氧氣罩，這個狀況出現在院內自己人身上，真的看了很難過。並再度呼籲大家，不想要肺纖維化就趕快去打疫苗，屬於高危險的醫護人員也快點打。

蘇一峰也說，許多醫護第一劑都是打AZ，根據規定至少需要等待2個月才能打第二劑AZ，獲得完整保護力，因此也有人在等待期間就不幸被感染了，而AZ混打mRNA疫苗中間只須間隔1個月，保護力就可等同於打兩劑mRNA疫苗，真的不能考慮看看嗎？

貼文引起討論，「看起來好嚴重，祝平安渡過危機」、「看了好難過」、「還沒完整施打的醫護真的要盡速施打」、「打疫苗目的，本來就不是終結感染，而是避免重症」、「難過！替他祈福，祝早日康復。」

其中一名網友也分享國外友人的親身經歷，對方不幸染疫後轉重症，出院後住進療養院復健，每天訓練四小時不靠呼吸器，但真的非常累，而朋友的醫師昨天也告知說，他可能沒有辦法不靠呼吸器，除非進行肺部移植的手術。