大陸國務委員兼外長王毅14日（當地時間）在塔吉克首都杜尚貝出席上海合作組織成員國外長理事會會議。

王毅發言時表示，今年是上合組織成立20週年。為推動上合組織繼續健康穩定發展、構建人類命運共同體作出新貢獻。他提出五點建議：

第一，團結協作，夯實牢固的政治基礎。要始終以堅如磐石的團結推進合作，以對話協商的方式妥處分歧。繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，在面對外部干涉和風險挑戰時緊密協作，相互成為謀求發展振興的堅強後盾，為國際社會探索建設新型國際關係作出表率。

第二，安危共擔，確保地區長治久安。要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，倡導綜合施策、標本兼治的安全治理模式，嚴厲打擊「三股勢力」及「東伊運」等聯合國安理會認定的恐怖勢力，深化禁毒、邊防、安保合作，協調在數據安全、生物安全、外空安全等重大問題上的立場和行動。中方已發起《全球數據安全倡議》，願同各方攜手打造和平、安全、開放、合作的網絡空間。

第三，攜手抗疫，守護人民健康福祉。要堅決抵制「疫苗民族主義」，解決好疫苗產能和分配問題，彌合全球「免疫鴻溝」。病毒溯源是嚴肅的科學問題，應由各國科學家秉持專業精神在全球範圍展開。各方應捍衛科學權威，發出正義之聲，反對藉溯源問題抹黑攻擊他國的政治操弄，攜手維護全球團結抗疫大局。

第四，開放融通，促進經濟穩健復甦。各方應發揮地理相鄰、產業互補優勢，深化發展戰略對接，實現更可持續、更具韌性的發展。要繼續推進貿易投資自由化便利化，釋放共建「一帶一路」合作潛力，共同提升地區國家互聯互通水平。加強科技創新合作，推動務實合作提質升級。

第五，勇立潮頭，推動構建命運共同體。要同世界上一切進步力量攜手抵制個別國家將單邊主義凌駕於國際關係基本准則之上。堅決反對強權政治，不接受將小圈子制定的所謂「規則」強加於人，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，將構建人類命運共同體的崇高事業推向前進