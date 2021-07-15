國家通訊傳播委員會（NCC）昨天否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規劃變更案。國民黨主席江啟臣今天表示，NCC不到一年，連續封殺中天2次，民進黨擋民間採購疫苗、擋普發現金，現在繼續擋新聞自由，擋多元聲音，民進黨，到底擋夠了沒，再一次「綠手遮天」。

江啟臣說，去年中天新聞台換照風波剛起時，國民黨作為在野黨，第一個起身相挺、捍衛中天，我們在乎的不只是一間電視台的存廢，更是中華民國做為民主國家，歷經幾十年努力、奮鬥所累積出來的新聞自由以及不同的意見。讓每一種聲音都能夠有自由傳播的可能，讓每一個人民能免於恐懼的發表意見，這才是我們要捍衛到底的。

江啟臣表示，然而，很遺憾地昨天NCC的決議，二次封殺了台灣的媒體自由，再一次的踐踏了我們對於民主的價值以及自由的信仰，我不禁想問，這一次NCC的否決案，到底是NCC委員的「超然獨立」還是又是一次府院黨聯手的「綠手遮天」？

「NCC否決的理由更是令人啼笑皆非」，江啟臣指出，首先，NCC去年先是把新聞台關掉，又回過頭以109年中天綜合台換照時的但書，要求中天要讓綜合台跟新聞台有所區隔，新聞台已經被關，要如何作出區隔？這種自相矛盾的結論，NCC自己都不會覺得奇怪嗎？更遑論現有電視台，不只一家同類型的電視台再製播三節新聞，NCC會不會雙標的太明顯。

其次，NCC認為，仍難以防止「公司大股東」介入新聞製播及落實新聞專業自主」，江啟臣說，我要請NCC用同樣的標準看看其他電視台，是不是沒有這樣的情形，是不是一樣難以防止大股東介入，如果都一樣，憑什麼只有中天不行，這不僅又是一次標準民進黨式雙標，更是再一次政治力干預媒體的國際笑話。

江啟臣嚴正地提醒民進黨，擋的了一時，擋不了一世，越是想要掩蓋多元的聲音，越是想要封殺在野的意見，越是將自己的專制、顢頇展露無遺；越是想要干預媒體自由，越是將自己的自卑、怯懦詔告天下，把做為民主國家應該有的自由、多元還給人民，民進黨，放過台灣人吧！