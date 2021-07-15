對於台積電和永齡基金會和上海復星正式簽約購買合計1000萬劑BNT疫苗，但是為了「復必泰」三個字，花不少時間。民進黨籍台北市議員王世堅今（15）日再度砲轟羅秉成，第一個跳出來邀功，大可不必，「希望羅秉成閉嘴！」

王世堅今日在TVBS《新聞大白話》政論節目中表示，斯斯有兩種，政府也有兩種，會把複雜的事簡單化，是好的領導人。這次會成，就是因為總統府直接插手來管這件事，所以才會成。另外一種就是把簡單的事情複雜化，就是像行政院羅秉成這種。

王世堅直言，我們本來大家都隱忍不講，是因為「成了」，羅秉成第一個跳出來發表這些事來邀功，大可不必。

王世堅認為，任何事情當然有困難，但是總統、台積電、郭台銘，包括慈濟，都是要做大事的人，那一點點小困難算什麼？不是嗎？「什麼一兩句吱吱喳喳的」就影響的防疫？這是救命、人道問題。如果當時沒有延誤的話，5月疫情爆發之後，我們國人不必這麼擔心， 也不用700多人不幸喪失生命，這些都可以被避免的。

王世堅解釋，「我那天氣憤就是說，總統已經講了，原廠製造、原廠標籤、直送台灣」，「當天我才知道，原來COMIRNATY、復必泰、Fosun的標籤，也是原廠的，且如果我們買了，5月可以給我們」。如果更早，不要用小細節遮掩那些事情，可能就進來了。

王世堅坦言，「我們全體國人不分藍綠白，其實沒有在計較那些事情」，現在這一個多月來的焦點，就是希望台積電、郭台銘和慈濟能夠跟總統合作，大家順順利利進到這些疫苗。疫苗進來以後，是是非非，過了後大家不提。

王世堅也說，「我們對他們三家，以台灣社會的善良、人民的厚道，就是感謝的份」，就這麼簡單，不要再把政治語言加進來。「所以我希望羅秉成閉嘴！」不要再講了，他那些枝枝節節，看在總統、郭台銘、台積電、慈濟的眼裡，是小事一件，把複雜的事情簡單化，才是要做大事的人！