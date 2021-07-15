北市勞動局為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，讓失業勞工子女能安心就學，勞動局長陳信瑜表示，針對設籍北市，4月1日起至9月30日間「非自願離職」的失業勞工，自7月15日起至9月30日止，受理失業勞工子女110學年度第1學期就學費用補助申請，其中私立大專院校補助最高，達2萬6000元。

陳信瑜指出，符合條件者可享補助，子女就讀公立高中職補助5000元，就讀私立高中職補助1萬2000元、就讀公立大專院校補助1萬3600元，就讀私立大專院校補助2萬6000元，補助申請到今年9月30日截止後，將會與其他機關的相關補助進行比對及審核，合格者即予撥款。

陳信瑜提到，此次因應疫情，特別調整受理期限，較往年提前半個月開始受理，讓弱勢勞工不用擔心繳不出孩子學費，同時也鼓勵符合資格民眾，將戶籍資料、所得清單等文件備齊後，透過市民服務大平台提出線上申請，降低臨櫃申請時產生的接觸群聚風險。

陳信瑜進一步說明，關於申請條件，只要是申請人及配偶109年度綜合所得總額，合計在148萬元以下，子女就讀國內的高中職或大專院校，未領有政府各類學雜費減免優待，或是就學費用補助，都可提出申請。 勞動局統計，109年度申請件數265件中，有187件合格、78件不合格，合格率71％，受惠人數計210人，共計補助445萬677元；陳信瑜提醒，不合格原因多為重複請領相同補助，或申請人失業超過6個月，請申請人多加留意。