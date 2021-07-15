因應新冠肺炎疫情，可能影響公開發行公司公告申報2021年第2季財務報告，金管會證期局副局長蔡麗玲15日表示，今年第二季財報若無法如期公告申報，應在法定期限三天前也就是2021年8月12日前（第一上市櫃公司為8月27日前）檢附文件向金管會申請核准，且必須重訊公告。

蔡麗玲指出，今年國內公發公司原本第二季財報公告期限為8月16日、國外KY公司是8月31日，但受到疫情影響會計師無法去海外進行查核，因此放寬可申請展延，但財報揭露對投資人會產生重大影響，必須展延公告要有審慎的程序，所以要經過董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及2021年第二季「自結」合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，並向金管會申請核准。一旦董事會通過財報要展延後就要重訊公告、金管會核准後也必須重訊公告。

蔡麗玲指出，財報展延公告在2020年3月時也有實施過，當時有六家公司申請展延，展延理由為：海外重要子公司因當地疫情嚴重關係，會計師無法到當地實地查核，去年這六家公司有展延20天、一個月的，沒有公司超過一個月。她強調，展延期間要有合理性依據，現行法規是以一個月為限。

金管會提醒公開發行公司，對於上開展延110年第二季財務報告公告申報相關事項，應依證券交易法、證券交易所及證券櫃檯買賣中心重大訊息規定於公開資訊觀測站發布相關說明，俾利投資人知悉。

針對台股15日指數又站上萬八、寫下新高，是資金面還是基本面因素？蔡麗玲指出，主管機關不對股市行情作評論，但就長期來說，任何市場的上漲、下跌都與基本面有關。

蔡麗玲指出，就台股市場結構性來說，2021年6月份集中市場當沖交易占比達44.27％、5月44.28％，並沒有很高。台股今年以來表現也居亞股之冠，據統計，台股加權指數今年以來至7月14日漲幅達25.13％，較日股的4.24％、香港的2.04％、韓國的13.62％、上海的1.6％、深圳的4.05％、新加坡10.88％。