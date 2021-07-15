（取自李貴敏臉書）

於NCC否決中天綜合台製播新聞，國民黨立委李貴敏表示憤怒但不意外，並質疑如果NCC不能落實臺灣的言論自由、新聞自由，竟自甘墮落，淪為政府與執政者的打手，那NCC不如廢了。

李貴敏今（15）日在臉書指出，中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭NCC駁回；理由之一為，難防範大股東介入新聞製播。

李貴敏表示，按NCC先前的作為，此舉讓人憤怒但不意外。只是NCC作為獨立機關，設置宗旨應該是落實臺灣的言論自由、新聞自由，保障台灣作為多元言論的社會。如果NCC不能貫徹這個目標，竟自甘墮落，淪為政府與執政者的打手，那NCC不如廢了。

李貴敏認為，NCC不論從撤照到否決綜合台製播新聞的決定，都缺乏專業性，也沒有一致標準。尤其，恣意以防止大股東介入否准申請，不論從法律或民主體制上均站不住腳；國際民主社會也沒有這樣的情形。

李貴敏進一步提到，之前台北高等行政法院針對中天控訴NCC裁罰違法案判決，指出出席16名委員中有12人的意見與NCC的裁罰意見不同，但NCC卻置之不理，單依少數4名委員意見開罰且未述明理由，法官因此認定中天抗告有理。

李貴敏披露，他為了確認NCC是否真有所指濫權情事，向NCC索取當天會議議事錄，迄今NCC仍拒絕提供。她不滿直言，真讓人不解，為何理應公開透明並受民眾公評的事項，NCC卻堅持以黑箱方式處理？到底黑箱的原因是甚麼？能不能說清楚？