資深媒體人黃創夏日前表示，台北市長柯文哲目前最大的優勢是，國民黨太弱了，因此柯文哲參選2024要拿到600萬票並非不可能，對此，另一媒體人韋安認為，黃創夏的做法就是標準的捧殺和玩笑，並提出3觀點反駁，並表示，若柯選2024，且民調都贏藍營其他候選人時，國民黨恐不得不徵召新北市長侯友宜參選，否則就永遠在野了。

新冠肺炎本土疫情爆發，民進黨民調一直往下跌，但是國民黨的民調卻未能上升，反而是柯文哲的民調上揚。對此，黃創夏昨在臉書指出，柯文哲現在手上有2024總統大選門票，要拿到600萬票並非不可能，且柯文哲目前最大的優勢是：國民黨真的太弱了！

黃創夏直言，這些就是柯文哲的機會，柯文哲只要積極搶占版面，不管是「正面」或是「負面」聲量，都不重要，幾個月之後，「細節」都將逐漸在廣大民眾記憶中模糊，但柯是「反綠總舵主」的印象反而根深柢固，隨時可以取國民黨而代之。

對於黃創夏的看法，韋安今（16日）在臉書發文強調，這是標準的捧殺和玩笑。韋安並就自己看法做出以下3點分析：

一，這種假設，是國民黨真的沒有人出來，但可能嗎？

二，別忘了國民黨中央弱，但地方強，還有一個民意「聲望王」侯友宜在那裡，而且柯的民調如果打贏藍營其他有意2024的人選，會逼藍營不得不直接徵召侯友宜出馬，否則就永遠在野了。

三，柯選2024幾乎已成定數，能夠拉抬民眾黨，讓立委席次一舉破10席，但柯當選的幾率幾乎是0。

2018九合一台北的現象，韋安斷言，不可能重演，如果明天就選總統，賴、柯、侯三人對戰，民進黨流失的300萬選票，200萬會流向柯文哲和民眾黨，100萬則會流向國民黨（前提是侯來選）。所以，柯文哲選2024，侯友宜才是最大的贏家。