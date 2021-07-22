新北市9月如期開學？侯友宜曝2指標待觀察 16:202021/07/22 中時 陳慰慈 、 鄧博仁 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫護人員抽取AZ（AstraZeneca）疫苗。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1位陪同家長前來的小男童，用口罩遮住眼睛，不敢直視打針畫面。（黃世麒攝） 工作人員在接種者離席後立刻上前清消座椅。（黃世麒攝） 22日在三重區二重國小施打站預計接種3千名教職員。（黃世麒攝） 台北市9月如期開學，新北市長侯友宜說，到9月還有一段時間，裡面有2項非常重要的觀察指標，目前規劃希望9月能如期開學，一是到底疫情有無努力控制在地板值，二是疫苗接種覆蓋率是否能夠大幅提升，足以讓孩子受到保護 才是優先考慮，目前我們先做好完整準備，再看9月狀況，進行滾動式檢討。 至於幼兒園及課照中心，侯友宜說，老師接種疫苗兩周後有保護期，也是市府討論優先開放的方向，朝兩周保護期到、而且有急迫性，市府會優先採取落實防疫之後來開放。 醫護人員抽取AZ（AstraZeneca）疫苗。（黃世麒攝） 新北市教育局提醒境內所有國小教職員必須在8月中完成疫苗接種，22日有許多國小老師前往慈濟中和靜思堂施打站接種疫苗，一位媽媽帶著小孩前往陪伴，打完疫苗後，小孩坐在媽媽的腿上，看著手機上的照片。（鄧博仁攝） 新北市長侯友宜。（新北市政府提供） 開放餐廳內用？ 柯文哲：等中央決定 侯友宜是台灣2024疫苗？媒體人：他三期實驗完成了 #9月 #開學 #侯友宜 #疫苗 #指標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉在錫缺席！《RM》9月線上見面會6種語言全球直播 12:412021/07/22 娛樂 侯怡君開戰小三 怒嗆別再說謊了 04:102021/07/22 娛樂新聞 《電腦設備》友通填息逾5成 H2審慎樂觀 11:102021/07/22 財經 影／政府再買3600萬劑莫德納 柯文哲：買了還沒到啊 15:252021/07/22 政治 寇乃馨直播月賺2億驚病倒 休養半個月認「我身體撐不住了」 15:402021/07/22 娛樂 民眾黨曾洽談第3劑疫苗自購合作 侯友宜：沒有這回事 15:412021/07/22 政治 新北三重確診8人最多 足跡曾到銀樓 16:052021/07/22 生活 中颱「烟花」路徑北移又增強 北市：可能無法達到停班課標準 16:552021/07/22 生活 《時來運轉》運彩報報－本週LOL賽事推薦 鎖定運彩大小博獎金 15:232021/07/22 體育 才說願打高端 鄭文燦黃偉哲被曝早打完2劑AZ 04:102021/07/22 焦點要聞 烟花颱風來勢洶洶 侯友宜視察抽水站準備 11:392021/07/22 生活 生活熱門新聞 副作用愈大保護力愈好？醫師揭一疲二發三嘔四痛真相 - 生活 接種AZ不被承認？美CDC官網打臉 名醫：別再黑AZ了 - 生活 開放婚宴、超商賣場內用！二級警戒指引曝光 莊人祥證實 - 生活 烟花颱風小碎步逼近 豪雨灌竹苗 周五防致災暴雨 - 生活 今飆30例本土全在北部 他揭南部人不敢說的OS超崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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