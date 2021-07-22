1位陪同家長前來的小男童，用口罩遮住眼睛，不敢直視打針畫面。（黃世麒攝）

工作人員在接種者離席後立刻上前清消座椅。（黃世麒攝）

22日在三重區二重國小施打站預計接種3千名教職員。（黃世麒攝）

台北市9月如期開學，新北市長侯友宜說，到9月還有一段時間，裡面有2項非常重要的觀察指標，目前規劃希望9月能如期開學，一是到底疫情有無努力控制在地板值，二是疫苗接種覆蓋率是否能夠大幅提升，足以讓孩子受到保護 才是優先考慮，目前我們先做好完整準備，再看9月狀況，進行滾動式檢討。

至於幼兒園及課照中心，侯友宜說，老師接種疫苗兩周後有保護期，也是市府討論優先開放的方向，朝兩周保護期到、而且有急迫性，市府會優先採取落實防疫之後來開放。

醫護人員抽取AZ（AstraZeneca）疫苗。（黃世麒攝）

新北市教育局提醒境內所有國小教職員必須在8月中完成疫苗接種，22日有許多國小老師前往慈濟中和靜思堂施打站接種疫苗，一位媽媽帶著小孩前往陪伴，打完疫苗後，小孩坐在媽媽的腿上，看著手機上的照片。（鄧博仁攝）