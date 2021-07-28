國民黨前主席吳敦義出版自傳，分享從政五十年的心得點滴，並認為韓國瑜在2020初選中獲勝，是因為「全民調會讓民進黨操弄」，筆者以為這樣的檢討方向，沒有打中核心。

事後諸葛，人人都知道韓國瑜不應該參選總統，也知道國民黨若在2018大勝後，以最快速度舉辦初選，那就是朱立倫獲得提名；即便總統無法取勝，國會「多黨不過半」的格局，是可以確定的。

不應該選的韓國瑜還是參選，初選制度也配合修改，很難說國民黨的誰沒有責任。但認為韓國瑜初選是贏在「全民調」，難道改採黨員投票，韓國瑜會贏比較少嗎？眾所周知，韓國瑜在國民黨黨員的優勢只會更懸殊。

再者，若民進黨有能力動員自己的支持者，在國民黨的初選民調支持「最好打的人選」，那侯友宜也不會在新北市長的初選中勝出。說老實話，民進黨支持者也沒那麼無聊，在家等國民黨初選的民調電話。

2020年國民黨真要檢討，應該是檢討對民進黨攻擊能力的輕忽。韓國瑜該不該參選，種種理由也無需贅述，但是在國民黨初選期間，民進黨沒有對韓國瑜下重手，甚至蔡英文有時刻意去嗆韓國瑜，還有拉抬的味道。

顯然，民進黨的策略就是等國民黨提名人選確定後，再「一擊必殺」；2020給國民黨的教訓是，在民進黨真正出手之前，民調高都不算高。

現行直轄市長選舉與總統大選僅相隔一年二個月，直轄市長當選人若要參選總統，難免有「落跑」的批評。但是在野黨戰將難求，黨內會希望A咖天王在直轄市長選舉披掛上陣；果真選上，還是會被期待「最強的選總統」。

筆者相信朱立倫2014參選新北市長，韓國瑜2018參選高雄市長的時候，「當時」內心是真的沒有一丁點「直攻總統」的念頭，但兩次的教訓，已經證明人在江湖，有時是身不由己。

包括現在民調最高的侯友宜，也有期待他「承擔2024」的聲音，非常有既視感。要如何化解這個「直轄市長困境」，或者在直轄市長之外，培養另一位總統級的強將，就是國民黨接下來的挑戰。

筆者偶爾會想，如果韓國瑜沒有參選總統，那現在的他影響力也不會輸總統多少，有韓國瑜坐鎮高雄，相信民進黨不敢關中天，也不會敢擋疫苗。2020國民黨輸掉的，真的是太多了，而其中最珍貴的，就是韓國瑜原本應有的政治能量。

高雄市長罷免那一天，筆者在高雄與運將大哥聊天，大哥說他本來也是死忠韓粉，但因為堅決反對韓參選總統，在韓粉群組被其他人說是「民進黨派來的1450」，他氣到退出所有群組，再也不談韓國瑜。

2020初選的過程，有如國民黨的「黑歷史」，一談，人人都有傷口。與其在彼此的傷口上撒鹽，不如互相療癒，也避免犯下同樣的錯誤吧。

（作者為政治幕僚）

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