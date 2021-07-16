大陸市場需求持續熱絡，美國市場回溫，歐洲市場也有起色，工具機業上市櫃公司目前在手訂單至少3～4個月，接單盛況反映在6月營收上，大多數上市櫃公司6月營收都成長，僅百德因缺料及運費倍增而衰退。東台及瀧澤科兩公司6月營收均創同期新高。

此外，上銀、直得及全球傳動三家傳動系統元件廠，持續接獲自動化設備、5G相關產業、半導體或工具機等產業訂單，目前各家大型滾珠螺桿及線性滑軌交期至少5～6個月，中小型線軌或滾珠螺桿交期3～4個月，6月及上半年營收改寫同期次高。

工具機業者表示，大陸、土耳其及俄羅斯等市場持續好轉，美國及歐洲訂單回流，目前台灣各工具機廠訂單能見度普遍看到第四季。業者正為鋼材等原物料成本上漲、缺料及零件交期拉長，以及運費飆漲所苦，新台幣兌美元匯率也未回到28.5元以上，業者經營雖陷入苦戰，但去年第四季末至今年第一季接單盛況，開始反映在6月營收上。

東台指出，東台接獲大陸汽車產業及PCB業訂單，6月合併營收10.97億元，月增幅11％，年成長36.47％，不單是今年單月營收新高，也創同期新高。上半年合併營收47.36億元，年增幅21.01％，改寫同期第三高。東台今年3月起，營收持續成長，主因是電動車市場帶動需求增長，加上PCB伺服器市場需求提升及台商回流，3～6月營收連續成長。

瀧澤科來自日本瀧澤鐵工廠CNC車床的裸機訂單比去年顯著增長，大陸汽車業訂單熱度未減，瀧澤科6月合併營收3.37億元，年成長115.49％；創同期新高；上半年合併營收13.41議員，年增26.68％。

直得接獲半導體設備商、5G相關產業及工具機業訂單，6月合併營收1.66億元，年增25.40％；上半年合併營收9.08億元，年增幅33.24％，雙雙改寫同期次高。

全球傳動來自大陸自動化設備及5G相關產業訂單，上銀因半導體、5G基地台、PCB業、鋰電池、大型基礎建設及工具機訂單增溫，6月合併營收達24.43億元，年增20.93％，不單改寫32個月以來單月營收新高，還創同期新高。