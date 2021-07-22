LED廠華興（6164）第二季營收比上季持續增長6.76%，上半年營收較去年同期成長16.33%，全年營收亦可望比去年成長，公司目標今年挑戰轉盈。今股價增量攻漲停價13.2元，創下5月4日以來新高價。

華興第一季營收約2.24億元，第二季業務推展及成本控管漸入佳境，6月營收為8170萬元，年增36.75%，並創下2019年4月以來新高紀錄，今年第二季營收2.39億元，季增6.76%，由於UVC抑菌產品熱賣到缺貨，低溫照明訂單也穩定回流，華興盼今年挑戰轉盈。

華興上半年營收4.62億元，年增16.33%，今年業績回復成長軌道。

儘管去年營收因全球新冠疫情觸底，但華興避開紅海市場，站穩差異化、客製化的利基，LED指示燈及照明成品業務於今年穩定回升，業績持續成長。

華興電子新事業發展的效益也逐步顯現，華興除了低溫照明訂單回籠之外，持續創新應用以站穩利基市場，今年以潔淨新科技為主要訴求，與台灣昕諾飛合作的商用UVC抑菌、滅活產品，產品持續熱銷，供不應求。目前LED元件佔華興營收比重5成為最高，商用照明比重約20%-25%，低溫照明比重約在10%-15%。公司下半年規畫新增UV淨化科技產品線BioLED、AI智慧控制、植物照明，並朝向在地工程專案整合的方向發展。