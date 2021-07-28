半導體設備供應商ASM國際(ASMI)預計在強勁晶片需求下，第三季和第四季營收將出現成長；另外疫情影響供應鏈穩定，也將持續影響公司獲利情形。

執行長Benjamin Loh指出，由於東南亞地區新的封鎖措施，本季供應鏈的情勢將進一步緊繃。

在全球半導體短缺之際，半導體集團面臨供應鏈問題，正努力迎合晶片需求。

AMS國際的客戶包括台積電和英特爾。該公司表示，由於對邏輯和晶圓製造業務，以及對原子層沉積(ADL)技術強勁需求，上季訂單來到5.157億歐元，較去年同期增加73%。

ASM國際預估第三季營收為4.00億至4.30億歐元間(約4.73億至5.08億美元)，而第四季將更高。

預計第三季訂單為5.10億至5.30億歐元之間。

ASM國際並宣布，正要啟動1億歐元的股票回購計畫。

ASM國際第二季營收為4.12億歐元，毛利率在48.1%，淨利為1.08億歐元。