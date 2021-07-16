標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）15日（周四）宣布，莫德納（Moderna）自7月21日起納入標普500指數交易，取代Alexion Pharmaceuticals。

受此激勵，莫德納周四盤後股價大漲近8％至279.9美元。這家新冠病毒疫苗廠商今年以來股價飆升逾150％，市值突破1000億美元。

英國疫苗廠商阿斯特捷利康（AstraZeneca）去年出價390億美元收購美生技公司Alexion。