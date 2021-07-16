莫德納下周加入標普500指數 12:432021/07/16 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）15日（周四）宣布，莫德納（Moderna）自7月21日起納入標普500指數交易，取代Alexion Pharmaceuticals。 受此激勵，莫德納周四盤後股價大漲近8％至279.9美元。這家新冠病毒疫苗廠商今年以來股價飆升逾150％，市值突破1000億美元。 英國疫苗廠商阿斯特捷利康（AstraZeneca）去年出價390億美元收購美生技公司Alexion。 Delta境外移入單周增7例 2人打莫德納仍染疫 台中5長者混成功 基隆2醫生遭識破 #莫德納 #標普 #指數 #Alexion #疫苗廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打完莫德納 桃園3幼教人員心悸頭暈急送醫 13:272021/07/16 生活 台東3600教職員 17日接種莫德納 04:102021/07/16 地方新聞 嘉市30多人企圖混打 醫師偷渡被抓包稱：身體不佳想改打莫德納 15:092021/07/16 生活 多到爆 打AZ從3周延長到4周 專家建議與莫德納混打 提升AZ施打率 04:102021/07/16 焦點要聞 建議中央思考疫苗混打 柯文哲：也許打AZ後打莫德納、BNT 16:362021/07/16 政治 莫德納施打率高於AZ 新北副市長籲中央應告知民眾兩疫苗差異 17:072021/07/16 生活 接種後死亡通報 AZ是莫德納17倍 04:102021/07/16 焦點要聞 高雄6旬男打莫德納猝死 莊人祥回應了 15:042021/07/16 生活 疫苗混打終極目的曝光 醫：副作用像被火車撞2次 13:242021/07/16 生活 松山機場排班小黃趁亂混打疫苗 健保卡註記仍過關 10:452021/07/16 生活 打完莫德納第二劑 美女營養師曝48小時內症狀：4小時後最可怕 02:582021/07/16 生活 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵股活了1天又死 押對這幾檔還是賺原因曝 - 財經 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 外資連4買突變臉 聯電、台積電遭提款 掃貨這9檔金融股 - 財經 鋼鐵人回歸 15檔鋼鐵股 強勢反彈 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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