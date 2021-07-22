知名美國製藥商莫德納（Moderna）在7月21日取代美國製藥公司亞力兄（Alexion Pharmaceuticals），列入標普500指數成分股，今年以來莫德納股價漲幅194％。觀察投信發行的生技醫療基金持股概況，共有六檔持有莫德納，其中，群益NBI生技ETF（00678）為持有莫德納比重7.13％最高的基金，同時也持有多數知名COVID-19概念股，投資比重高達三成。

投信法人表示，各種變種病毒讓全球新冠疫情仍持續延燒，因此在疫苗、醫藥股仍具題材性，全球老化醫療需求增加更是長期趨勢，建議投資人可將相關生技基金納入資產配置。

群益投信表示，生技醫療相關產業的領頭羊都在NBI生技指數成分股中，成分股除了第一大成分股莫德納（MRNA US）之外，也包含其他知名的COVID-19概念股，例如：ASTRAZENECA（AZN US）、BIONTECH（BNTX US）及NOVAVAX INC（NVAX US）等疫苗相關個股；新冠肺炎治療用藥藥廠吉列德（GILD US）、再生元（REGN US）；全球基因定序領導者Illumina（ILMN US）。

群益NBI生技ETF（00678）基金經理人林孟迪表示，莫德納列入標普500指數成分股，券商法人也看好其在新冠病毒疫苗以及病毒的疫苗以及心臟病、癌症和罕見遺傳疾病藥物的研發、試驗，因此被認為將成為自特斯拉去年納入後，該指數最值得關注的新成員之一。

新冠病毒陸續出現變異株（印度Delta、巴西Gamma等），已有擴散至其他國家的現象，全球78億人口，目前僅有歐美已開發國家、大陸、新加坡等國施打率高於50％，在全球新冠疫情尚未獲得有效控制之前，新冠疫苗儼然成為剛性需求。全球疫苗施打普及率持續推進全球施打疫苗速度加快，相關廠商獲利具想像空間。