疫苗施打人數爆多，快打站忙翻天，清水區南社里里長崔惠國、里內愛心人士及咖啡業者合資捐贈星巴克咖啡。（里長崔惠國提供／陳淑娥台中傳真）

疫苗施打人數爆多，快打站忙翻天，清水區南社里里長崔惠國、里內愛心人士及咖啡業者合資捐贈星巴克咖啡。（里長崔惠國提供／陳淑娥台中傳真）

疫苗施打人數爆多，快打站忙翻天，清水區南社里里長崔惠國、里內愛心人士及咖啡業者合資捐贈星巴克咖啡。（里長崔惠國提供／陳淑娥台中傳真）

疫情三級警戒延長到7月26日，台中市自疫苗施打開始，清水區公所在清水國小及清水國中等設置疫苗快打站，由於近幾次施打人數爆多，清水區快打站醫護及工作人員忙到忘了喝水及用餐。南社里里長崔惠國、里內愛心人士及咖啡業者合資捐贈星巴克咖啡110杯給快打站工作人員，感謝他們的辛勞及無私付出。

由於近幾次快打站施打人數爆多，且近日天氣高溫不下，清水區快打站醫護及工作人員忙到不可開交，就是為了讓民眾施打率提高，降低疫情。

里長崔里長也在各快打站為民眾解說流程，今日上午特別與里內愛心人士及咖啡業者合資捐贈星巴克咖啡110杯到清水國小、國中快站為醫護、警察及工作人員加油打氣，感謝工作人員的辛勞及無私付出。

南社里一名愛心人士表示，母親注射疫苗前懷著坎坷不安的心情到清水紫雲巖參拜祈求觀音菩薩保佑平安，沒想到，在快打站人員的細心照顧下，讓母親安心不少，更再注射疫苗後精神狀況更佳，昨晚特到崔里長里辦公室表達想共同參加回饋台中市政府、清水區公所及所有醫護團隊等辛勞。

南社里長崔惠國指出，防疫期間，醫護、警察及現場工作人員的工作精神是大家有目共睹，為表達感謝防疫英雄的辛勞，以實際行動表達支持，感謝里內愛心人士及星巴克咖啡業者的共襄盛舉贈星巴克咖啡為他們加油打氣，大家一起防疫度過難關。