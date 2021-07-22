新北市淡水公司田溪和興仁溪、三芝區後厝溪、金山區清水溪長年沒有護岸，一遇大雨有積淹水問題，水利局去年配合前瞻計畫，爭取應急工程經費，陸續完成4條河川護岸工程。（水利局提供）

新北市淡水公司田溪和興仁溪、三芝區後厝溪、金山區清水溪長年沒有護岸，一遇大雨就有土石鬆落、積淹水問題，各里長紛紛在行動治理會議提出建議改善；水利局去年配合前瞻計畫，爭取到4條河川的3000萬元應急工程補助經費，順利在數月內完成總長1574公尺的護岸工程改善，打通河川瓶頸，提升河防安全，也為颱風來襲做好準備。

水利局指出，4條河川改善案件都是由當地里長提出，市府去年彙整轄內市管待改善河段，提報經濟部水利署爭取前瞻計畫應急工程計畫，加上市府自籌款1286萬元，成功爭取4條河川的應急工程經費，開始陸續施工。

水利局表示，施工完成後，淡水公司田溪在水尾橋至新厝橋段將打開排洪瓶頸，降低既有3座攔水堰，並興建約1米半的砌石護岸；淡水興仁溪完成了前洲子靠出海口段砌石護岸、人行便橋瓶頸段河道的拓寬；三芝後厝溪則完成了大片頭工業區範圍內約480公尺的新設砌石護岸工程；金山清水溪接續2018年復建工程，完成三界壇路上游約400公尺的護岸整建工程。

水利局補充，上述河流應急工程皆在去年11月全數完工，不僅打通河川的瓶頸段，也整修原本老舊破損的護岸，經過植物生態復育後，當地的河川水域環境也逐漸活化，不會再有積水惡臭問題，面對中颱烟花的暴雨也能順暢排水。