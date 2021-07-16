台積電(2330)法說甫結束，聯電(2303)預計於28日接棒舉行法說會，第三季營收可望再挑戰新高。不過，台積電法說會後股價走跌，聯電今日同步跳空開低，跌1.6元為53.5元。近四天近場買超的外資法人也小幅套住，盤後可觀察外資是否轉賣。

聯電ADR周四隨美科技股下跌，收9.47美元，跌0.23美元，跌幅2.37%。聯電周四衝高，收盤攻上55.1元高檔。近4日外資持續買超聯電共計14萬9997張，提前壓寶法說會行情，但今日股價開低，盤中聯電股價跌1.6元為53.5元，跌幅2.72%。

聯電預計於28日接棒舉行法人說明會，法人看好聯電下半年旺季業績持續創高。

聯電6月營收再創單月新高，達173.36億元；聯電第二季營收亦再創新高，約509.07億元，季增8.09%，較去年同期成長14.7%，且優於預期。

聯電下半年接單暢旺並持續產能滿載，加上調漲價格，法人看好聯電下半年營收逐季成長。

聯電日前股東會中，共同總經理簡山傑表示，疫情帶動數位轉型加速，半導體市場大幅成長，產能供不應求，預期半導體產業供不應求的結構性問題，恐怕會延續到2023年。

聯電於上季法說會預估，第二季晶圓出貨量將較首季成長2%，美元計價之平均銷售價格(ASP)季增3~4%；由此推估，第二季營收將季增5-6%，實際則為季增約8%，優於預期。此外，公司表示，第二季產能利用率將維持100%，毛利率有機會上看30%；因此預料本業獲利也將優於第一季。