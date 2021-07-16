國內疫苗數量不足，政府是否開放「混打」，成為全民關注的焦點，但以台灣現有的AZ、莫德納來說，先前並未出現2者混打的相關研究，因此指揮中心仍持保守態度。前台大感染科醫師林氏璧15日在臉書貼出好消息，根據瑞典在《新英格蘭醫學雜誌》發布的最新研究結果顯示，AZ、莫德納混打，相較於施打2劑AZ，產生的抗體將高出10倍。

林氏璧表示，瑞典發表在《新英格蘭醫學雜誌》AZ混打莫德納的研究，應是世界第1篇，受試者為88名醫護人員，37人為AZ/AZ組，51人為AZ/莫德納組。根據研究結果顯示，棘蛋白抗體在施打第2劑AZ後可升至5倍，混打莫德納則可升至115倍，相差超過20倍，中和抗體在施打第2劑AZ後僅升至2倍，混打莫德納則可升至20倍，相差10倍。

而在不良反應方面，施打第1劑AZ的發燒率約40%，第2劑若同樣施打AZ則不太發燒，若混打莫德納的發燒率則有30多%，疲勞、頭痛也很明顯。林氏璧指出，混打AZ、莫德納的受試者，在第1劑及第2劑皆有近4成機率發燒且不舒服，從而換取可能較佳的保護力。

除了瑞典之外，針對AZ混打莫德納，國內也正進行相關研究。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞15日透露，台大醫院目前已展開小規模研究，預計結果將於3個月後出爐。不過，林氏璧對此表示，國內前線有許多第1劑施打AZ的戰士，包括最容易碰到Delta的醫護人員及機組人員，已無法再等待，應盡快補上第2劑AZ，或讓他們自願混打，是時候做出抉擇。

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