東元股東會董事改選在即，公司派三方聯盟華新、寶佳接連表態支持公司派，最大股東寶佳機構16日指出，支持東元具經營實績、創新格局的現有經營團隊，肯定現任董事長邱純枝虛心接納新進股東建言、積極付諸行動，對於近來對手陣營的惡意攻訐，大為不解，且難以認同。

黃茂雄、與持股約25%的寶佳、持股約10%的華新三方共組聯盟的穩固與否，將是東元經營權之爭公司派能否勝出的重要關鍵。寶佳指出，長期投資東元並期許東元求新求變、永續經營的初心從未改變，身為東元最大股東，與多數股東立場一致，支持具經營實績且極力創新格局的現有經營團隊，才是全體股東最大福祉。

寶佳指出，投資東元兩年以來，數度與邱純枝及其經營團隊會面溝通未來公司發展規劃及方向；對一個成立超過一甲子的公司，願虛心接納新進股東建言並積極付諸行動的作為表達肯定。近一年來，東元無論在調整組織架構、精實轉投資、尋求技術提升策略合作夥伴、精進本業提升獲利、及涉入先進領域開展商機，都有所表現，可以感受到經營團隊為公司再創高峰展現的努力及企圖心。

寶佳表示，對手陣營的董事提名人為求勝選，無視現有經營團隊的努力，大為不解，也礙難認同。無論這次董事改選結果如何，期望新一屆董事會成員均能摒除成見，將東元公司福祉擺在第一位，回歸公司治理，持續為股東創造長期投資價值。