美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，通膨迅速扳升後會回落至正常水平，15日晚間美股個別發展。16日突傳大陸讓赴港上市公司免網路安全審查，使港股今早低開高走，不過尾市升幅明顯收窄，恒指勉強重上兩萬八關收市。

香港信報報導，恒指低開23點，報27972，早段多空爭持，但A股受壓，拖累恒指跌幅擴大至117點，見27878點全日低，但其後突傳中國讓赴港上市公司免於網絡安全審查，半日倒升124點。港股午後曾升222點，見28218點，創7月5日以來高位，不過A股跌幅擴大，港股升幅急縮，收市競價時段明顯收窄。

恒指收市16日僅收漲8點，報28004點，6日以來重上二萬八樓上收市。國指收市跌21點，跌幅為0.21％，報10152。科指跌46點，跌幅為0.6％，造7614。大市全日成交額為1536.99億港元。

個股方面，阿里巴巴跌0.6％，報209.4港元，成交居首達115.69億港元。港交所創近五個月收市高點，收升3.8％，報524港元，居成交榜第二位。小米升4.8％，報28.25港元，為表現最好藍籌。申洲挫4.9％，為表現最差藍籌。