憂供過於求，拖累周三國際鐵礦石跌近3%；因中國粗鋼限產令打壓市場對鐵礦石需求，加劇市場擔憂供過於求，進而拖累國際鐵礦石價格跌近3%，並為連續2個交易日下跌。
周三(21日)62%國際鐵礦石價約跌2.9%，65%國際鐵礦石價約跌2.5%，58%國際鐵礦石價約跌4.4%；英國鐵礦石約漲2.8%；美國鐵礦石約跌2.9%。
大連期交所9月鐵礦石期約跌1.6%，近月焦煤約漲1.4%，焦炭約漲1.9%；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.07%，熱軋板捲約漲0.3%，不鏽鋼約跌0.6%。(商品行情網)
憂供過於求，拖累周三國際鐵礦石跌近3%；因中國粗鋼限產令打壓市場對鐵礦石需求，加劇市場擔憂供過於求，進而拖累國際鐵礦石價格跌近3%，並為連續2個交易日下跌。
周三(21日)62%國際鐵礦石價約跌2.9%，65%國際鐵礦石價約跌2.5%，58%國際鐵礦石價約跌4.4%；英國鐵礦石約漲2.8%；美國鐵礦石約跌2.9%。
大連期交所9月鐵礦石期約跌1.6%，近月焦煤約漲1.4%，焦炭約漲1.9%；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.07%，熱軋板捲約漲0.3%，不鏽鋼約跌0.6%。(商品行情網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。