憂供過於求，拖累周三國際鐵礦石跌近3%；因中國粗鋼限產令打壓市場對鐵礦石需求，加劇市場擔憂供過於求，進而拖累國際鐵礦石價格跌近3%，並為連續2個交易日下跌。

周三(21日)62%國際鐵礦石價約跌2.9%，65%國際鐵礦石價約跌2.5%，58%國際鐵礦石價約跌4.4%；英國鐵礦石約漲2.8%；美國鐵礦石約跌2.9%。

大連期交所9月鐵礦石期約跌1.6%，近月焦煤約漲1.4%，焦炭約漲1.9%；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.07%，熱軋板捲約漲0.3%，不鏽鋼約跌0.6%。(商品行情網)