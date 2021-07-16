台灣指數公司今（16）日公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2021年第3次成分股定期審核，審核結果個股大汰換，成分股納入和刪除個股都各高達48檔，增刪變動自7月16日盤後生效（即7月19日起生效）。

成分股納入48檔包括：恩德、岱宇、華榮、勝一、華紙、寶隆、永豐餘、燁興、春源、春雨、官田鋼、美亞、聚亨、燁輝、大成鋼、盛餘、彰源、新光鋼、新鋼、佳大、允強、運錩、台橡、鑫永銓、華泰、順德、金像電、台光電、國碩、興勤、全新、強茂、希華、一詮、宏璟、玉晶光、創意、晶相光、元翎、康普、界霖、台郡、GIS-KY、騰輝電子-KY、華東、菱光、統一實、泰銘等。

成分股刪除48檔包括：嘉泥、恆大、新纖、南紡、聚陽、江申、東和鋼鐵、建大、中華、中環、仁寶、光罩、技嘉、凌陽、浩鑫、飛宏、建通、瑞軒、達欣工、陽明、台航、慧洋-KY、益登、聯傑、大量、閎暉、敦泰、聯穎、通嘉、艾笛森、智易、新唐、燦星網、凌通、天鈺、松翰、彩晶、百一、瑞祺電通、愛普、晶心科、申豐、南茂、鼎炫-KY、美利達、巨大、裕融、潤泰新等。