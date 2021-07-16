有些男人特別喜歡和另一半撒嬌，星座運勢網站「小妹聊星座」分析，雙子座、獅子座、射手座的男人談戀愛時非常愛撒嬌，他們平常在外面一副充滿男子氣概的樣子，回家後立刻變一個人，只想黏在女友身邊，只在對方面前表現出愛撒嬌的一面，非常可愛。

▍1.雙子座

雙子男平常看起來好像跟大家都很要好，擁有不錯的人緣，不過他性格好惡分明，如果沒有好感的女生靠近，他會明顯表現出討厭，如果是完全沒興趣的女生主動追求，他甚至會刻意無視對方示好，因此讓很多女生暗戀他卻不敢行動。雙子男唯有遇到喜歡的人，就會像大狗一樣貼上去，整天搖尾巴，吵架後一定主動認錯，每天就想黏在女友身邊撒嬌，只有女友看得到他溫柔的一面。

▍2.獅子座

獅子男平常在外面表現得很霸氣，在外面很愛面子，喜歡表現出主導一切的姿態，不過戀愛能夠讓獅子男完全轉變，在外他們依然無法放下自己「男子漢」的偶像包袱，不過私底下相處時他們會變成女友奴，所有事情都順著女友的心意，在女友心情不好的時候還會極力哄她開心，整天就想要兩個人黏在一起，變成非常愛撒嬌的男人。

▍3.射手座

射手男平常一副什麼都不在乎的樣子，而且他們總是強調自己熱愛自由，似乎不願意被感情困住，其實當他們找到深愛的另一半，這些原則都可以通通拋開，整天待在女友身邊都不會膩，願意當對方的小男人，他們會用撒嬌的方式來哄女朋友，因此兩個人交往後很少會有激烈的爭吵，每天過著甜蜜的日子。