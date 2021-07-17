台9線南迴公路447K處、丹路路段今（17日）中午發生多輛貨車事故，1輛篩石車的車頭當場被削掉一半，一度造成該路段雙向管制，路段北上車流一度回堵約2公里、南下回堵約1公里，據悉目前已恢復通行，無人員傷亡。