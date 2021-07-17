南迴恐怖車禍 砂石車車頭遭削掉一半 交通管制中 14:102021/07/17 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台9線南迴公路447K處、丹路路段今（17日）中午發生多輛貨車事故，1輛篩石車的車頭當場被削掉一半。（翻攝自臉書「宜花東災害通報」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台9線南迴公路447K處、丹路路段今（17日）中午發生多輛貨車事故，1輛篩石車的車頭當場被削掉一半，一度造成該路段雙向管制，路段北上車流一度回堵約2公里、南下回堵約1公里，據悉目前已恢復通行，無人員傷亡。 桃園觀音偷車賊換車牌躲查緝 遭警眼尖識破 台中轎車突逆向猛撞公車 車頭全毀駕駛傷重不治 #路段 #南迴公路 #車頭 #車流 #回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東與垃圾車對撞 小客車駕駛不治 04:102021/07/17 地方新聞 驚悚車禍瞬間 環島女騎士擦撞垃圾車亡 駕駛崩潰跪地 11:412021/07/17 社會 出遊鬆一下 家人同車可脫罩飲食 04:102021/07/17 生活新聞 台東轎車跨越雙黃線撞垃圾車 車頭全毀、男駕駛OHCA 10:492021/07/16 社會 外木山風景區微解封 警方維管人車流 13:572021/07/17 生活 微解封首個假日未見人潮 虎頭山攤販：比上周人潮還少 13:462021/07/17 生活 台64線大車違規釀悲劇 蘆洲警今年度已取締告發1174件 12:302021/07/16 社會 BMW失控撞民宅樑柱車頭全毀 駕駛輕傷辯：為了閃狗 10:242021/07/16 社會 嚇死！男持開山刀騎車追外送員 沿路狂揮最後竟稱：搞錯人了 11:272021/07/17 社會 中信攜手鴻海 成立新能源車產業基金 04:102021/07/17 財經焦點 5分逆襲猛獅 兄弟超車登頂 04:102021/07/17 運動天地 社會熱門新聞 15樓高金門大橋驚現「大蛇王」 3公尺緬甸蟒落海後變一個樣 - 社會 加拿大閃兵16年36歲回台 男子竟只易科9萬罰金就沒事 - 社會 夫妻車上喝水遭罰拍警蒐證「6000變3萬」 陳時中這麼說 - 社會 萬里飛行傘玩家降落失敗墜落 命危送醫急救 - 社會 帶新男友回家 阿嬤見到喊「我姐的孫子」空氣突安靜 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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